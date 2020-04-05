«Витебск» — «Смолевичи»: прогноз Михаила Поленова на матч Высшей лиги Беларуси

Комментатор и ведущий Михаил Поленов дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Витебск» — «Смолевичи».
Ставка: «Витебск» победит за 2.64.
«Смолевичи" уже успели преподнести сенсацию, в выездном матче первого тура отобрав очки у брестского “Динамо”. Сыграть вничью с действующим чемпионом на его поле дорогого стоит. Однако затем “Смолевичи” с минимальным счетом уступили “Ислочи” — 0:1.
“Витебск” можно смело назвать довольно уникальным клубом этого розыгрыша чемпионата Белоруссии: команда сумела победить, ни разу при этом не забив. В матче с “Городеей” у соперника был автогол. Затем “Витебск” в гостях проиграл “Неману” — 0:2.
Мне кажется, “Витебску” пора забивать. Соперник предстоит не самый грозный. Плюс преимущество домашнего поля. В атаке — Даниил Чалов. Обратим внимание на крайне простой вариант потенциальной ставки — чистая победа хозяев».
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