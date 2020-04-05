«Ислочь» — «Слуцк»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий Константин Генич дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Слуцк».



Ставка: победа «Ислочи» за 1.77, гол Янсане за 2.54.



«Ислочь» начала с двух побед подряд (по 1:0) и пока не пропускает. Интересная статистика в матчах со «Слуцком». «Слуцк», как правило, обыгрывает «Ислочь» на их поле, а дома проигрывает. Как минимум в трёх последних встречах «Ислочь» дома уступала «Слуцку». В 8 встречах соперников всего одна ничья в 2016 году. Тогда как раз была их первая встреча. Затем они обменивались победами.



На мой взгляд, «Ислочь» посильнее, покрепче. Неплохая оборона, интересная атака. Левый латераль неплохо смотрится, а впереди — Янсане. Он был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне и сейчас забил уже два мяча. Именно его голы принесли «Ислочи» 6 очков. Свой момент «Ислочь» наверняка сумеет реализовать, Янсане забьёт. Но дальше…



Взял бы победу «Ислочи». Пора уже обыграть «Слуцк» дома. Коэффициент на это неплохой — 1,77. Наверное, стоит взять победу «Ислочи» через тоталы меньше либо всухую. Ну и гол Янсане. Дают 2,54, хороший коэффициент. А нападающий забивает, он в хорошей форме».



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