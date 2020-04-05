Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ислочь» — «Слуцк»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура чемпионата Беларуси

«Ислочь» — «Слуцк»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий Константин Генич дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Слуцк».

Ставка: победа «Ислочи» за 1.77, гол Янсане за 2.54.

«Ислочь» начала с двух побед подряд (по 1:0) и пока не пропускает. Интересная статистика в матчах со «Слуцком». «Слуцк», как правило, обыгрывает «Ислочь» на их поле, а дома проигрывает. Как минимум в трёх последних встречах «Ислочь» дома уступала «Слуцку». В 8 встречах соперников всего одна ничья в 2016 году. Тогда как раз была их первая встреча. Затем они обменивались победами.

На мой взгляд, «Ислочь» посильнее, покрепче. Неплохая оборона, интересная атака. Левый латераль неплохо смотрится, а впереди — Янсане. Он был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне и сейчас забил уже два мяча. Именно его голы принесли «Ислочи» 6 очков. Свой момент «Ислочь» наверняка сумеет реализовать, Янсане забьёт. Но дальше…

Взял бы победу «Ислочи». Пора уже обыграть «Слуцк» дома. Коэффициент на это неплохой — 1,77. Наверное, стоит взять победу «Ислочи» через тоталы меньше либо всухую. Ну и гол Янсане. Дают 2,54, хороший коэффициент. А нападающий забивает, он в хорошей форме».

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020