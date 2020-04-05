«Ислочь» — «Слуцк»: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Беларуси

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Слуцк».



Ставка: победа «Ислочи» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.04.



«За «Ислочью» пристально слежу последние 2–3 недели. Готовя материал для ESPN о белорусском футболе, общался и с главным тренером, и с игроками. Узнал много интересного. Обратил бы внимание на два момента. «Ислочь» в этом сезоне провела уже четыре матча: два кубковых и два — в чемпионате, при этом не пропустив ни одного мяча. Причем дважды «Ислочь» играла с брестским «Динамо».



«Ислочь» действует в три центральных защитника, мобильный центр поля, достаточно организованная команда, и для чемпионата Беларуси, не отличающегося особыми скоростями, этого оказывается достаточно. Четыре матча — ноль пропущенных мячей.



Что касается игры впереди, стоит обратить внимание, что первый тур «Ислочь» играла на искусственном газоне отвратительного качества, по которому и мяч не катился, и ноги не бежали. Во втором туре предстоял матч на натуральной траве стадиона «Динамо». Команде с интересными и быстрыми игроками и активными флангами играть на натуральной траве гораздо удобнее. И это было заметно.



В третьем туре «Ислочь» возвращается на синтетику, поскольку на натуральном газоне будет играть минское «Динамо». В общем, два раза «Ислочь» победила. В обоих случаях со счетом 1:0, и каждый раз победный гол забивал гвинейский нападающий Янсане — наверное, один из лучших в чемпионате Беларуси.



«Слуцк» сейчас на грани банкротства. Руководители клуба решили воспользоваться свалившейся популярностью. Собирают деньги со всего мира, открыли счета в разных валютах. Надеются на помощь новых болельщиков.



По игре особо сказать нечего. Обе встречи «Слуцк» провел дома. В первом туре удалось обыграть посредственного соперника. Во втором играли с чемпионом страны — брестским «Динамо». И ничего особенного у «Слуцка» не получилось. Нанесли в створ один удар и заслуженно проиграли.



Если подытожить, мне кажется, матч вряд ли будет результативным, учитывая покрытие, на котором командам предстоит сыграть. Но более высокий уровень позволит выиграть «Ислочи». Мой выбор — победа «Ислочи» и тотал меньше 3,5 мяча».



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