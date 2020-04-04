«Шахтер» — «Неман»: угадай исход матча — получи свой бонус 500 рублей!
Солигорский «Шахтер» примет «Неман» 4 апреля в 3-м туре Высшей лиги Беларуси. Начало игры в 15:30 мск. В активе обеих команд одна победа и одно поражение. Знаешь, чем закончится матч? Это твой шанс выиграть бонус 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ.
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