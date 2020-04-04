«Шахтер» — «Неман»: угадай исход матча — получи свой бонус 500 рублей!

Солигорский «Шахтер» примет «Неман» 4 апреля в 3-м туре Высшей лиги Беларуси. Начало игры в 15:30 мск. В активе обеих команд одна победа и одно поражение. Знаешь, чем закончится матч? Это твой шанс выиграть бонус 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ.



Получи свой быстрый бонус в 500 рублей за два простых шага.



1. Дай прогноз на победителя матча «Шахтер» — «Неман» на странице акции.

2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона!



Знаешь, кто победит? Дай точный прогноз и получи бесплатный бонус!