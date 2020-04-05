«Ислочь» — «Слуцк»: прогноз Эльвина Керимова на матч Высшей лиги Беларуси

Комментатор и ведущий Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Слуцк».
Ставка: тотал меньше 2 гола за 1.90.
«Ислочь» после 2 туров идет пока без потерь — команда Виталия Жуковского две недели подряд выигрывает со счетом 1:0 благодаря голам гвинейского нападающего Момо Янсане. «Неману» он забил забил в концовке, а «Смолевичам» — в начале матча.
«Слуцк» стартовал в чемпионате с убедительной победы над «Славией», а на прошлой неделе команда из одноименного города с минимальным счётом уступила дома брестскому «Динамо». Играя с территориальным преимуществом, хозяева так и не смогли взломать оборону соперника. Чемпион защищался надёжно и выиграл благодаря голу Артёма Милевского.
Матчи с участием «Ислочи» пока не очень результативные. «Слуцк» после матча с обилием назначенных пенальти со «Славией» в прошлые выходные не забил ничего. Думаю, матч будет не богатым на голы. Мой прогноз — тотал голов меньше 2 за 1.90».
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