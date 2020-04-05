Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Энергетик-БГУ» — «Минск»: прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси, во сколько начало

«Энергетик-БГУ» — «Минск»: прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси, во сколько начало
Ставки / Прогнозы 0

«Энергетик-БГУ» принимает «Минск» в матче третьего тура чемпионата Беларуси. Начало — в 14:00 мск.

Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Поставить на ничью предлагают за 3.66.

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Минск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

«Энергетик» — «Минск». Прогноз: обидчики БАТЭ и команда Гуренко зажгут в Минске
На два очных поединка «горожан» и «энергетиков» пришлось целых 13 мячей.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020