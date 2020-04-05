«Энергетик-БГУ» — «Минск»: прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси, во сколько начало
«Энергетик-БГУ» принимает «Минск» в матче третьего тура чемпионата Беларуси. Начало — в 14:00 мск.
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Поставить на ничью предлагают за 3.66.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Минск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
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На два очных поединка «горожан» и «энергетиков» пришлось целых 13 мячей.
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