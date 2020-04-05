«Ислочь» — «Слуцк»: во сколько начало матча 5 апреля, прогнозы и ставки букмекеров
«Ислочь» принимает «Слуцк» в матче третьего тура чемпионата Беларуси. Начало — в 18:00 мск.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.40. Поставить на ничью можно за 3.56.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Слуцк» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.
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