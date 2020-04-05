«Халапа» — «Чинандега»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 6 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Халапа» — «Чинандега».
Ставка: «Халапа» победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.
«У команды из Халапы дела идут замечательно, в четырёх предыдущих турах удалось одержать три победы, две из них — над прямыми конкурентами: «Хувентус Манагуа» и «Вальтер Ферретти» были обыграны со счётом 2:0. Единственное поражение пришлось на «Реал Мадрис» (0:1).
«Чинандега» завершила март серией из четырёх матчей без побед, в заключительном из них со счётом 0:7 проиграв в гостях в меньшинстве «Вальтер Ферретти». Но уже через двое суток команда исправилась, разбив в родных стенах «Хувентус Манагуа» — 4:0, по два гола в каждом тайме.
В этой паре наблюдается привычная для чемпионата Никарагуа тенденция: место проведения матча имеет огромное значение. В шести предыдущих встречах из семи побеждал тот, кто играл в родных стенах. Единственное исключение — 3:2 в пользу «Мунисипаль Халапы» в апреле 2019 года.
На своём поле «Халапа» в семи матчах с «Чинандегой» одержала семь побед с общим счётом 12:2. Логичнее отталкиваться от фаворита. П1 с форой (–1) идёт за 1.95, П1 + тотал меньше 3.5 мяча доступна за коэффициент 2.04. Вполне неплохо».
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