Коронавирус сегодня, 6 апреля. Прогноз учёного на распространение эидемии в России

Заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий дал прогноз на распространение коронавируса в России.
«Если посмотреть на нынешнюю статистику смертей, то в России всё не так плохо, как могло быть. При геометрической прогрессии каждый день число заболевших в определённое количество раз было бы больше, а сейчас рост значительно медленнее. Я думаю, что мы достаточно скоро увидим пик заболевания. Сначала число заболевших выйдет на константу, а потом начнёт понижаться», — заявил Малинецкий.
По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
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