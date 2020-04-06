Беларусь должна закрыть границы. Шансы уже 50% — букмекеры
Беларусь всё ближе к закрытию границ. Так считают букмекеры. Беспокойство из-за коронавируса всё больше охватывает общество. По официальным данным, в Беларуси зафиксировали 562 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 8 человек, выздоровели 52.
Сделать ставку на то, что до 1 июня страна хотя бы на сутки закроет границы, можно с коэффициентом 1.87. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что границы Беларуси останутся открытыми. Несмотря на пандемию.
Беларусь — единственное в Европе государство, которое продолжает свой футбольный чемпионат. Более того, на матчи допускаются зрители.
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