Эксперты: Сёмин продолжит тренировать «Локомотив» в сезоне-2020/2021 РПЛ

Противостояние главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина и генерального директора Василия Кикнадзе продолжается. В СМИ появляются всё новые и новые фамилии претендентов на пост наставника клуба.



По оценке букмекеров, вероятнее всего, Сёмин сможет сохранить свой пост. Поставить на это можно с коэффициентом 2.50. Из других специалистов вероятнее всего приход в клуб Вадима Евсеева, который сейчас тренирует «Уфу». Поставить на это можно с коэффициентом 3.00.



Сделать ставку на португальского специалиста Педру Мартинша можно за 4.50. Коэффициентом 5.50 эксперты оценили вероятность прихода в «Локомотив» серба Марко Николича. Наконец, на Олега Пашинина, который сейчас работает в штабе Сёмина, можно сделать ставку с коэффициентом 12.00.



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