Курс доллара. Прогноз эксперта на неделю 6-12 апреля: все зависит от цены нефти

Главный аналитик «БКС-Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшую неделю.



«Ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет формироваться в диапазоне 75,5–78,5 рублей. В фокусе внимания будет как макростатистика по мировой экономике, так и динамика нефтяных цен. Если нефти удастся реализовать рост к уровням $ 35, поддержка рубля может усилиться. Также заметим, что риски возвращения спада нефтяных цен остаются, если информационные интервенции о новой нефтяной сделке не подтвердятся», — сказал Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последнюю неделю американская валюта немного подешевела.



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