В Европе запретили онлайн-ставки из-за коронавируса

Власти Латвии запретили все азартные игры онлайн, в том числе и ставки на спорт. Это произошло в рамках закона о чрезвычайном положении в стране из-за эпидемии коронавируса. Документ подписал президент Латвии Эгилс Левитс.



«Все сайты онлайн-азартных игр обязаны прекратить работу начиная с сегодня, 6 апреля, выполнив при этом все юридические обязательства перед клиентами», — заявил директор юридического отдела Управления по надзору за лотереями и азартными играми Янис Ургунс.



На данный момент запрет действует до 14 апреля. Однако власти могут продлить его на срок до 3 месяцев.



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