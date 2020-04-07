В Европе запретили онлайн-ставки из-за коронавируса
Власти Латвии запретили все азартные игры онлайн, в том числе и ставки на спорт. Это произошло в рамках закона о чрезвычайном положении в стране из-за эпидемии коронавируса. Документ подписал президент Латвии Эгилс Левитс.
«Все сайты онлайн-азартных игр обязаны прекратить работу начиная с сегодня, 6 апреля, выполнив при этом все юридические обязательства перед клиентами», — заявил директор юридического отдела Управления по надзору за лотереями и азартными играми Янис Ургунс.
На данный момент запрет действует до 14 апреля. Однако власти могут продлить его на срок до 3 месяцев.
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