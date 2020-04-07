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Курс доллара сегодня, 7 апреля. Прогноз аналитика: резких колебаний не будет

Курс доллара сегодня, 7 апреля. Прогноз аналитика: резких колебаний не будет
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик УК «Промсвязь» Гельды Союнов дал прогноз на курс доллара США сегодня, 7 апреля.

«Сегодня-завтра рубль будет консолидироваться возле уже достигнутых уровней в ожидании начала новых консультаций представителей основных нефтедобывающих стран, которые нацелены на стабилизацию цен на рынке «чёрного золота».

В целом же я считаю, что до конца недели курс национальной валюты в паре с долларом будет находиться в коридоре 75 -80 рублей. При этом существует вероятность ослабления курса рубля, если новые договорённости ОПЕК+ так и не будут достигнуты», — заявил Союнов.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последнюю неделю американская валюта немного подешевела.

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