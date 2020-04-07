Коронавирус. Последние новости. Прогноз украинского политика на окончание пандемии

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.



«Я выражаю осторожную надежду, что карантинные меры удастся снять к середине мая. Украина лучше подготовилась к введению карантина из-за позднего старта эпидемии в стране. Но я основываюсь не на официальной информации от министерства здравоохранения или премьер-министра, а на своей интуиции, исходя из анализа динамики заболеваемости», — сказал Корниенко.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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