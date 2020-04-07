Коронавирус. Свежие новости. Прогноз казанских ученых: карантин снимут в апреле

На кафедре вычислительной физики и моделирования физических процессов Казанского федерального университета (КФУ) подсчитали, когда в России пойдёт на спад пандемия коронавируса.



В основу исследования положили данные о заболеваемости в разных странах. Учёные пришли к выводу, что во всех случаях количество случаев COVID-19 растёт по одному принципу. Сначала наблюдают экспоненциальный рост заболевших. Затем линейный, который сменяется периодом насыщения. Количество новых случаев резко снижается. По мнению учёных, Россия уже на линейной стадии.



«Скорость экспоненциального роста характеризуется значением 0,22, что значительно меньше по сравнению с Китаем и Италией. Получаемый временной масштаб в 10 дней выглядит вполне реалистично (по сравнению с 12-13 днями в Китае и 15 днями в Италии). По нашим прогнозам, к 9-14 апреля ситуация в России уже выйдет на период насыщения. А к 20-му числу уже последует спад, и можно будет говорить об окончании карантина», — передаёт пресс-служба Казанского университета.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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