UFC 249. Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. Ставки и коэффициенты букмекеров на бой
Президент UFC Дэна Уайт в своем «инстаграме» объявил, что турнир UFC 249 состоится. Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Бойцы оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе. Букмекеры уже принимают ставки на бой.
По оценке аналитиков, фаворит — Тони Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 62% вероятности. Поставить на успех Гэтжи можно с коэффициентом 2.50 (38%).
UFC 249 состоится на частном острове. Бойцов доставят туда бизнес-джетами, всех участников ивента проверят на коронавирус.
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