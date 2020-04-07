Курс доллара сегодня. Прогноз: рубль может заинтересовать инвесторов

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в ближайшее время.



«Когда рассеялась пыль от обвала фондовых рынков в первой половине марта, на горизонте появились покупатели, которые пытаются заново переоценить стоимость различных активов. И это позволяет рублю вернуть часть потерь прошлого месяца. Российская валюта оказалась перепродана, и без новых обвалов на фондовых рынках её покупки стали выглядеть не такой уж плохой идеей от текущих уровней.



Покупки рубля могут получить дополнительную основу в виде вероятного согласованного сокращения добычи от ОПЕК, России и Америки (включая США, Канаду и Бразилию). Предполагается, что обсуждения в рамках ОПЕК+ пройдут в четверг, а в пятницу состоится созвон профильных министров G20 по вопросу необходимости сокращения добычи.



Развитие коррекционного восстановления рубля вполне может увести доллар к 74 рублям, а евро — к 81,5 в предстоящую пару недель в случае развития отскока рынков. Движение ниже этих отметок позволит смотреть на укрепление рубля как на более продолжительную тенденцию», — заявил Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последнюю неделю американская валюта немного подешевела.



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