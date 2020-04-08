«Славия» — БАТЭ: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Кубка Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Славия-Мозырь» — БАТЭ в 1/2 финала Кубка Беларуси сезона-2020.



Ставка: 2 или 3 гола в матче за 1.80.



«Беларусь не останавливается – кто бы что ни говорил, они продолжают играть. У нас на повестке дня матч полуфинала Кубка Беларуси, «Славия-Мозырь» будет принимать у себя БАТЭ. Совсем недавно эти команды играли в рамках чемпионата, где БАТЭ неожиданно уступил, хотя вёл в счёте 1:0. Но в последней игре чемпионата против «Руха» всё-таки БАТЭ победил, команда постепенно приходит в себя после не самого удачного начала в чемпионате.



В Кубке есть своя стратегия – здесь два матча. Первый играется в среду, а ответный в конце месяца. Не знаю, приостановит ли Беларусь футбол, но в первом матче вряд ли команды будут сильно рисковать. Тем не менее БАТЭ сейчас после успеха в чемпионате чуть-чуть поспокойнее будет себя чувствовать. Команда обладает более сильным составом, чем «Славия», даже несмотря на то что «Славия» обыграла БАТЭ и чемпиона брестское «Динамо». В этом матче БАТЭ хоть и фаворит, но не такой однозначный. Во втором матче может что-то поменяться, когда уже будут играть в Борисове. Мой прогноз на эту игру – 2-3 гола за коэффициент 1,80. Я вполне допускаю ничью 1:1, победу одной из команд 2:0 или опять повторится результат, который был недавно в чемпионате – 2:1. Тотал 2-3 гола – это многогранная ставка, которая мне нравится», — сказал Генич.



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