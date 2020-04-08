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Курс доллара сегодня, 8 апреля. Прогноз аналитика: говорить о восстановлении рубля рано

Курс доллара сегодня, 8 апреля. Прогноз аналитика: говорить о восстановлении рубля рано
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова дала прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«К справедливым значениям курс российской валюты вернётся, когда будет отменён режим «паузы», на который сейчас фактически поставлена вся мировая экономика. Пока же коридоры для курса рубля очень широкие – в паре с долларом – это 70-80 рублей, а в паре с евро — 77-88 рублей. Дело в том, что в настоящее время на рынке наблюдается высокая волатильность, и ни к концу этой недели, ни к майским праздникам она ниже точно не станет», – предположила Желаннова.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последнюю неделю американская валюта немного подешевела.

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