«Динамо-Брест» — «Шахтёр»: прогноз Константина Генича на игру полуфинала Кубка Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо-Брест» — «Шахтёр» в полуфинале Кубка Беларуси сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 2 за 1.93.



«Кто бы что ни говорил, но в Беларуси продолжают играть в футбол. Пришла пора первых полуфинальных матчей Кубка Беларуси. Одна из любопытнейших встреч пройдёт между «Динамо-Брест» и солигорским «Шахтёром».



Команды прекрасно друг друга знают, но не сказать, что они здорово начали чемпионат. «Динамо» в последнем туре уступило дома «Славии» — 1:2, а «Шахтёр» дома ничего не смог поделать с «Неманом». И это была первая нулевая ничья в чемпионате.



Здесь, учитывая то, что предстоит двухраундовое противостояние, что команды друг друга прекрасно изучили, голов много ждать не стоит. У «Шахтёра» по меркам чемпионата Белоруссии состав ничуть не слабее, чем у «Динамо». «Шахтёр» упрётся. Если посмотреть на статистику личных встреч, то в 10 из 11 последних матчей «Динамо» больше гола «Шахтёру» не забивало. А в пяти из последних семи обязательно играл вариант «тотал меньше».



«Тотал меньше 2,5 мяча» идёт всего за 1.47. Я бы рискнул сыграть «тотал меньше 2 мячей» за 1.93. Не думаю, что в первом матче команды сломя голову полетят друг на друга и будут раскрываться. Будет тяжёлая игра, вязкая, учитывая, что впереди ещё ответный матч», — сказал Генич.



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