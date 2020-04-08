«Динамо-Брест» — «Шахтёр»: прогноз Владислава Радимова на 1/2 финала Кубка Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо-Брест» — «Шахтёр».



Ставка: «Динамо-Брест» выиграет и не пропустит за 3.60.



«Брестское «Динамо» мне совершенно не понравилось в последнем матче, оно проиграло «Славии» 1:2. Да и в победной игре против «Слуцка» (1:0) динамовцы играли слишком академично, медленно. Не понимаю, как с таким качеством игры «Динамо» участвовало бы в квалификации Лиги чемпионов, хотя в прошлом сезоне команда из Бреста стала чемпионом своей страны. Сейчас брестская команда разбалансирована, она совершенно не знает, как атаковать, команда не прессингует. Сейчас динамовцев нельзя отнести к элите белорусского футбола.



Не могу ничего сказать про Солигорск, потому что в этом сезоне пока что не удалось посмотреть матчи этой команды, но я думаю, что «Шахтёр» сыграет от обороны, он не будет раскрываться, играя в гостях. Бресту будет очень тяжело взломать эту оборону. Я считаю, что Брест выиграет этот матч со счётом 1:0. Также могу предположить, что в матче не будет забито больше одного мяча, так как гости закроются, и динамовцам будет трудно показать результативный футбол. Тем более по статистике сыгранных встреч в этом сезоне видно, что ставка на тотал меньше 2 — оптимальная. К тому же это первый матч кубкового противостояния, и команды не будут рисковать, так что вполне вероятна сухая минимальная победа Бреста», — сказал Радимов.



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