«Славия» — БАТЭ: прогноз Дмитрия Герчикова на первую игру 1/2 финала Кубка Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч Кубка Беларуси «Славия» — БАТЭ.
Ставка: БАТЭ не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.72.
«Статус грозы авторитетов, заработанный Мозырем победами над БАТЭ и брестским «Динамо», определенно стоил команде уймы потраченных сил. И теперь ещё разок аккумулировать чудодейственный эффект низложения лидера будет ой как сложно. Во-первых, Борисов настроится на конкурентов как на «Реал», чтобы взять реванш и не ударить в грязь лицом. Во-вторых, трио игроков, арендованных у жёлто-синих, не сможет выйти на поле против коллектива Кирилла Альшевского. Наконец, по традиции белорусских турниров последних лет команда, здорово зажигающая в чемпионате, потом как-то совсем уж неубедительно бьётся в Кубке.
Первая победа, одержанная в прошлом туре над «Рухом», может, и не убедила, что вице-чемпион находится на пути к выздоровлению, но точно добавила Борисову позитивных эмоций. Кроме того всего ничего на поле провёл лидер БАТЭ и лучший игрок минувшего года в стране Игорь Стасевич — капитана очевидно подводят в оптимальных кондициях под «Славию». Да и в целом резерв жёлто-синих выглядит более состоятельным на фоне немного истощённого костяка мозырян.
Слишком уж сильно задела «Славия» чувство гордости гостей Полесья. И потому поверим в то, что вице-чемпионы за себя постоят. А поскольку больше трёх мячей в матчах с участием обеих команд в марте и апреле почти не забивалось (исключение — четвертьфинальный матч БАТЭ и минского «Динамо), сделаем аккуратную ставку и на тотал», — сказал Герчиков.
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