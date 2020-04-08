Коронавирус сегодня, 8 апреля. Прогноз Вероники Скворцовой на пик эпидемии в России

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова дала прогноз на распространение инфекции коронавируса в России.



«Если мы будем так же рационально себя вести, это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объёмы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией.



На плато, по оценкам экспертов, мы будем до первой декады июня. Пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно», — заявила Скворцова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.