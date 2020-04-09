Коронавирус. Прогноз инфекциониста: эпидемию остановят в первых числах мая

Доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн дал прогноз на спад эпидемии коронавируса в России.



«Пик может длиться очень долго, смотря что считать пиком. Если считать до того момента, когда начнёт снижаться количество заражённых людей, то может и месяц продлиться. Выход на пиковые значения может произойти в течение двух недель, после чего наступит спад. Я думаю, что эпидемия будет остановлена уже к концу апреля или в первых числах мая», — заявил Альтштейн.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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