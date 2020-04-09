Курс доллара. Прогноз аналитика: говорить о позитиве в отношении рубля рано

Ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Вряд ли стоит переоценивать возможности переговорщиков: если бы в ОПЕК+ что-то хотели сделать, то давно бы уже сделали. В нефтяном диалоге сейчас слишком много нюансов.



К тому же без активного содействия США соглашение не будет эффективным — нужно, чтобы все сработали синхронно и энергично. Сейчас излишек сырьевого предложения на рынке оценивается в 18 млн баррелей в сутки и ОПЕК+ сможет сократить добычу, если сумеет договориться, на 6−7 млн баррелей. Этого мало.



Внутренний фон не предвещает позитива: сектор МСБ погибает на глазах, рынок труда рискует захлебнуться в безработных, а вирусологи говорят, что эффективность режима самоизоляции можно будет оценить только через неделю. Краткосрочно, доллар США может двигаться в рамках 74,50−78,50, евро — 81,50−85,00 рубля», — сказал Гурковский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последнюю неделю американская валюта немного подешевела.



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