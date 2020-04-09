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UFC 249, Тони Фергюсон против Джастина Гэйджи: дата боя, прогноз, коэффициенты

UFC 249, Тони Фергюсон против Джастина Гэйджи: дата боя, прогноз, коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Президент UFC Дэна Уайт в своём «инстаграме» объявил, что турнир UFC 249 состоится. Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Бойцы оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе. Букмекеры уже принимают ставки на бой.

По оценке аналитиков, фаворит — Тони Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 62% вероятности. Поставить на успех Гэтжи можно с коэффициентом 2.50 (38%).

UFC 249 состоится на частном острове. Бойцов доставят туда бизнес-джетами, всех участников ивента проверят на коронавирус.

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