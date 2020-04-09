Букмекеры: Гэтжи и Фергюсон могут выйти на бой UFC 249 в защитных масках

Президент UFC Дэна Уайт в своём «инстаграме» объявил, что турнир UFC 249 состоится. Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном заменит Джастин Гэйджи. Бойцы оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе. Букмекеры уже принимают ставки на бой.
UFC 249 состоится на частном острове. Бойцов доставят туда бизнес-джетами, всех участников ивента проверят на коронавирус.
Букмекеры принимают ставки на то, что Гэтжи и Фергюсон выйдут на бой в медицинских масках. По оценке аналитиков, это вполне вероятно. Сделать ставку на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.10. Это примерно 45% вероятности. Поставить на то, что маски бойцам не понадобятся, можно за 1.65 (55%).
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