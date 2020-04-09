В Беларуси откроют первое легальное онлайн-казино из-за коронавируса

Букмекерский холдинг Parimatch, работающий в России и странах СНГ, запустит первое легальное онлайн-казино в Беларуси. Аудитория таких сервисов выросла по всему миру на 25% с момента начала эпидемии коронавируса. В России онлайн-казино запрещены, а в соседнем государстве легальны с августа 2018 года.



Компания получила лицензию в феврале 2020 года и уже вложила в запуск $ 1 млн, ещё столько же по требованию лицензии хранится на специальном счёте. Сейчас онлайн-казино работает в тестовом режиме, на ближайшие дни запланирован полноценный запуск.



Со временем белорусскую версию онлайн-казино планируют адаптировать и для россиян. В частности, добавить платёжные методы, удобные для граждан России.



Количество показов «Яндекса» по запросу «казино онлайн» в марте составило рекордные за год 978 000 — это на 83% больше, чем в марте прошлого года. Причиной стала пандемия коронавируса. По данным компании BetGames.TV, аудитория онлайн-казино в мире выросла на 20-25%, а количество ставок выросло в 2 раза.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!