«Неман» — «Белшина»: прогноз Дмитрия Герчикова на игру 4-го тура чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Неман» — «Белшина».



Ставка: «Неман» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.91.



«За три тура представители запада пропустили всего один гол — и то в меньшинстве в самой концовке из-за фантастической точности форварда «Ислочи» Янсане. В остальном же надёжно крепили тыл — и не позволили отличиться даже обладателю Кубка страны—2019 неделю назад. Сегодня у Гродно одно из самых эффективных разрушений в лиге, на чём и базируется система Игоря Ковалевича. В нападении, правда, дела так себе: из трёх поединков «Неман» отличился лишь в одном.



«Белшина» выглядит довольно неброско, из-за чего и остаётся единственной, кто не набрал зачётных очков в турнирной таблице. На счету парней Эдуарда Градобоева всего один точный удар за 180 минут — и тот был нанесён лишь в дебюте стартового тура. Изобретать что-то оригинальное «шинникам» пока не под силу. А давить в силовой манере нет ни мощи, ни ресурса.



По ожидаемым голам команды генерируют меньше двух точных ударов в сумме. По действиям на поле за три недели Гродно понравилось больше», — сказал Герчиков.



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«Неман» — «Белшина». Прогноз: берём коэффициент 2.54 в матче чемпионата Беларуси 10 апреля «Белшина» — единственный клуб, оставшийся без очков в трёх стартовых турах.