Коронавирус сегодня, 10 апреля. Прогноз американских ученых: карантин снимут к июлю

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG) дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции в мире.
«Пик заболеваемости в России ожидается в первую неделю мая. Карантинные меры можно будет полностью снять в конце июня — начале июля», — говорится в документе.
По мнению экспертов, в большинстве стран Европы, а также в США пик заболеваемости придётся на вторую половину апреля — май. Карантин в них может закончиться к началу июля (за исключением Швеции и Норвегии — эти государства планируют отказаться от карантинных мер чуть раньше, в конце июня).
В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка заболеваемости придётся на июнь, а прекратить карантин там можно будет в середине августа.
По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
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