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ФОНБЕТ выделил 30 млн рублей на борьбу с коронавирусом

ФОНБЕТ выделил 30 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Ставки / Прогнозы 0

До конца мая букмекерская компания ФОНБЕТ распределит дополнительно 30 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Парамонов в интервью «Известиям». Средства пойдут на приобретение масок, других средств защиты, аппаратов ИВЛ, на медицинские нужды.

«ФОНБЕТ — лидер отрасли и не может оставаться в стороне. Мы переведем деньги в несколько фондов и больницы, которые ведут борьбу с коронавирусом. Адресатами станут благотворительные фонды, которые помогают в борьбе с коронавирусом, в частности наш давний надежный партнер — фонд «Добрые дела», социальные учреждения в разных регионах России. Планируем помочь пожилым людям, бывшим спортсменам. Все они нуждаются в немедленной поддержке, потому что входят в группу риска. Оказать конкретную помощь мы готовы приюту им. Е. Глинки и сети приютов для бездомных «Ной», — рассказал генеральный директор ФОНБЕТ.

Парамонов также упомянул, что ФОНБЕТ не должен быть в списке системообразующих предприятий России, пусть и соответствует ему по масштабу бизнеса. Компания провела оптимизацию и ее положение стабильно.

«Мы сами готовы и будем помогать, нам господдержка сейчас не нужна.Сейчас сотни компаний малого бизнеса на грани банкротства, в ресторанном деле целые сети закрылись и могут никогда не открыться. Особенно больно коронавирус бьет по компаниям без онлайн-присутствия. Именно они должны получить господдержку», — подчеркнул Парамонов.

За 2019 год сумма отчислений БК ФОНБЕТ спортивным федерациям и лигам на поддержку профессионального и любительского спорта превысила 185 млн рублей.

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