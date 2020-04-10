Цена нефти сегодня, 10 апреля. Прогноз эксперта: нас ждёт обвал до $ 20 за баррель

Нефтяной аналитик Goldman Sachs Group Inc Дэмиен Курвалин дал прогноз на цену нефти в ближайшее время.



«Спрос очень низок, предложение превышает его размер в разы. Достижение компромисса по урезанию добычи ОПЕК+ может ненадолго поддержать цены на нефть, но эта поддержка скоро уступит место более низким ценам. Наш краткосрочный прогноз — цена нефти марки WTI $ 20 за баррель», — заявил Курвалин.



Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. Однако на этой неделе стоимость резко взлетела: рост произошёл на фоне новостей о телефонных переговорах глав крупнейших стран — экспортёров нефти, включая Россию.



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