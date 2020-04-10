ФОНБЕТ дарит фрибеты за точный трёхочковый

ФОНБЕТ запускает акцию «Забей трёхочковый», приуроченную к началу чемпионата России по интерактивному баскетболу–2020. В акции могут принять участие как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи.



Выиграть можно один из двух фрибетов – 500 или 1000 рублей. Для этого нужно на странице акции попасть мячом в корзину и сделать ставку на кибербаскетбол, после чего можно использовать полученный фрибет.



БК ФОНБЕТ – титульный партнёр первого чемпионата России по интерактивному баскетболу, который проходит под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) с 9 апреля по 16 мая. В каждом из четырёх туров регулярного первенства участвуют 30 игроков, которые представляют 30 команд с названиями всех клубов НБА. В каждом туре во всех шести дивизионах проводится групповой этап, а затем – плей-офф среди 16 лучших команд.



Следить за матчами ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу–2020 можно на каналах Youtube.com и Twitch.tv, а также на официальных сайтах РФБ и БК ФОНБЕТ.