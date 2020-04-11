«Слуцк» — «Витебск»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 4-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Витебск».
Ставка: “Слуцк” не проиграет + тотал больше 1.5 голов за 1.97.
“Слуцк” довольно неожиданным для многих образом очень прилично стартовал в текущем сезоне. Этот коллектив набрал шесть очков из девяти возможных, выиграв два матча из трёх. Хочется отметить, что данная команда играет очень результативно для часто низового белорусского чемпионата. Здесь была и победа над “Славией” со счётом 3:1, и триумф над “Ислочью” со счётом 3:2.
“Витебск” является более скромной и рациональной командой. У гостей тоже в активе шесть очков из девяти возможных. Однако соперники были обыграны более скромные из разряда аутсайдеров. К тому же и победы над ними случились минимальными. Сначала были 1:0 в игре с “Городеей”, а затем такой же счёт в противостоянии с командой “Смолевичи”.
Мне кажется, что на домашнем поле “Слуцк” вполне можно считать фаворитом. Есть отличный вариант — чистая победа хозяев. Тем не менее я бы совершил более надёжную и аккуратную ставку, которая будет комбинированной. Предлагаю сыграть — “Слуцк” не проиграет + тотал больше 1.5 гола. Думаю, это отличный вариант на грядущую игру», — сказал Кривохарченко.
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