«Слуцк» — «Витебск»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси 11 апреля

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Витебск».



Ставка: «Слуцк» не проиграет + тотал меньше 2.5 голов за 1.78.



«Замечательный «Слуцк» будет принимать у себя дома «Витебск». У обеих команд по 6 очков. «Слуцк» много забивает. Наравне с «Энергетиком» и «Минском» это лучшая команда чемпионата (6 мячей), у него 2 победы: 3:1 — над «Славией» и 3:2 — над «Ислочью». Причем с «Ислочью» была волевая победа: вели — 1:0, уступали — 1:2, но победили.



«Витебск» все свои матчи закончил низами. Была победа над «Городеей» с автоголом — 1:0, потом проиграли «Неману» — 0:2, и в последнем туре в Борисове удалось выиграть у «Смолевичей» — 1:0.



Есть и здесь определённая закономерность. В 12 матчах «Витебска» из 13 хотя бы одна команда не забивала. Есть резон, чтобы подумать о ставке на низ. В прошлом сезоне «Слуцк» у себя выиграл — 3:0. В Витебске же была ничья — 2:2. Но в чемпионате Беларуси всегда всё настолько непредсказуемо, что точно спрогнозировать что-то бывает чрезвычайно сложно.



Я попробую сыграть вариант «Слуцк» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». Коэффициент — 1.78. У «Витебска» всё-таки хорошая оборона. Вариант «обе забьют — нет» тоже можно было бы рассмотреть».



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