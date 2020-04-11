«Слуцк» — «Витебск»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Беларуси 11 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Витебск».
Ставка: победа «Слуцка» за 2.34.
«Витебск» начал сезон с домашней победы над «Городеей» (1:0) благодаря автоголу гостей. Далее был тяжёлый выезд в Гродно к «Неману» (0:2). А в последнем туре «северяне» обыграли скромные «Смолевичи» (1:0). Единственный гол забил Евгений Клопоцкий прямым ударом со штрафного.
Теперь «Витебску» предстоит выезд в Слуцк к местному клубу. И тут статистика очных встреч неоднозначна. С 2015 года команды сыграли 11 матчей: пять побед пришлось на долю «северян», четыре раза побеждали сине-белые, ещё два раза команды делили очки.
Примечательно, что три победы из этих четырёх «Слуцк» одерживал дома. Последняя из них, к слову, завершилась со счётом 3:0. Сейчас команда весьма неплохо смотрится, чего не скажешь о предстоящем сопернике. «Витебск» на выезде играет гораздо хуже, чем дома, хотя и на своём поле в нынешнем сезоне созидание даётся с трудом. Всего два гола (один из них — со штрафного, другой — автогол соперника) против не самых сильных команд. При таких обстоятельствах мы бы рискнули и проверили лобовую победу «Слуцка» за коэффициент 2.34».
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