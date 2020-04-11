«Слуцк» — «Витебск»: котировки букмекеров на матч чемпионата Беларуси, прогноз и ставка

11 апреля в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» примет «Витебск». Начало игры — в 14:00 мск.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.58. Поставить на ничью можно за 3.34.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

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