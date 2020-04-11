«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ».



Ставка: «Энергетик» не проиграет за 1.90.



«Чемпионат Беларуси является довольно непредсказуемым турниром, особенно на старте сезона. Именно поэтому неожиданным лидером в промежуточной турнирной таблице оказался “Энергетик-БГУ”. Этот коллектив отлично смотрелся в первых трёх матчах сезона и набрал максимальное количество очков, победив во всех встречах.



Тем не менее не стоит недооценивать “Торпедо-БелАЗ”. Коллектив играет на своём поле, а это уже определённое преимущество. К тому же команда из Жодино тоже хорошо смотрелась на старте чемпионата, пусть и не набрала столько же очков. В трёх стартовых турах футболисты “Торпедо-БелАЗ” добились двух комфортных побед.



Мне кажется, что по игре и её содержанию небольшим фаворитом всё же можно считать гостей. Не просто так они ещё не теряли очки в этом сезоне. Однако можно и перестраховаться и выбрать более аккуратный и надёжный вариант. Исходя из этого, советую обратить внимание на ставку: “Энергетик-БГУ” не проиграет в грядущем противостоянии».



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