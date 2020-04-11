«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ».



Ставка: тотал больше 10.5 углового за 1.97.



«Лидер чемпионата Беларуси, молодой, дерзкий и очень агрессивный «Энергетик БГУ» будет на выезде встречаться с «Торпедо-БелАЗ». Торпедовцы под руководством Юрия Пунтуса после двух побед на старте чемпионата чуть-чуть притормозили в последнем туре, проиграв минскому «Динамо» (0:2). Пропустили два мяча в первом тайме, после чего отыграться не сумели.



Кто-то этот «Энергетик» всё-таки притормозит. «Торпедо» для этого подходящая команда. У себя в Жодино торпедовцы могут навязать серьёзный футбол. В прошлом сезоне оба матча получились верховыми. В Жодино сыграли вничью — 3:3, а у себя дома «Энергетик» победил — 2:1.



Но всё-таки три победы подряд команды Владимира Белявского на старте выглядят неожиданным результатом. Можно было бы догнаться и взять, что «Торпедо» дома не проиграет. Но я посмотрел — у тех и у других хорошо с угловыми. У «Энергетика» только в одной игре было ровно 10, в двух других пробивали «больше 10.5 углового». У «Торпедо» такая же история: в двух матчах было больше 10 угловых.



Так что я бы сыграл «тотал больше 10.5 углового» за 1.97. Ну и учитывая, что торпедовцы проиграли в прошлом туре, они постараются дома сыграть агрессивно. «Энергетик» же в прошлом туре показал, что он может грамотно сыграть на контратаках. Так было с «Рухом» и «Минском». Торпедовцы наверняка будут давить и подадут больше угловых».



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