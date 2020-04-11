«Торпедо»-БелАЗ — «Энергетик»: котировки и ставки букмекеров на матч чемпионата Беларуси

11 апреля «Торпедо»-БелАЗ примет «Энергетик-БГУ» в матче 4-го тура Высшей лиги Беларуси. Начало игры — в 16:00 мск. Поставить на ничью можно за 3.65.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.66.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Торпедо»-БелАЗ — «Энергетик-БГУ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

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