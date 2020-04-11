Курс рубля к доллару на сегодня: прогнозы и ставки букмекеров

На 11 апреля курс доллара США составляет 73,80 руб. При этом букмекеры ожидают, что до конца 2020 года американская валюта не сможет существенно улучшить позиции.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 апреля 2020
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 10 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:20
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
10:55
-
10:00
- 9 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:18
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:53
-
13:00
-
12:00