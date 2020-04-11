Календарь футбольных матчей 11 апреля: на что ставить в субботу, прогнозы букмекеров

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 11 апреля.



По нынешним временам просто богатейший выбор для любителей ставок на футбол. Три встречи состоятся в 4-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси. В 14:00 начнётся матч «Слуцка» с «Витебском», в 16:00 — «Торпедо-БЕЛАЗ» с «Энергетиком-БГУ», а в 18:00 — «Городеи» с минским «Динамо». Два матча запланированы в первенстве дублёров.

В чемпионате Таджикистана начинается второй тур. В субботу состоятся 3 матча, и все начнутся в 14:00. «Фаизканд» примет «Регар-ТадАЗ», «Истаравшан» сыграет с «Куктошем», а «Локомотив Памир» — с «Душанбе 83».

Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье (по московскому времени) 4 встречи состоятся в чемпионате Никарагуа.