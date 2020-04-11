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«Чинандега» — «Реал Эстели»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 12 апреля

«Чинандега» — «Реал Эстели»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 12 апреля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Чинандега» — «Реал Эстели».

Ставка: «Чинандега» не проиграет за 2.48.

«Удивляет, что букмекеры дают на забуксовавший «Реал Эстели» скромнейший коэффициент 1.52, хотя игра состоится на выезде. В трёх предыдущих очных встречах на своём поле «Чинандега» уступила всего однажды, а в двух оставшихся случаях забивала по три мяча. Пожалуй, вполне можно рискнуть.

Мы бы выбирали между классической ставкой 1Х за мощный коэффициент 2.48, а также аккуратным вариантом «хозяева забьют» за 1.70.

Обе команды довольно результативны. В матчах с их участием в среднем забивается 2,2–2,5 гола, что по меркам низового чемпионата Никарагуа вполне неплохо. Любопытно, что в семи предыдущих очных встречах из восьми забивалось как минимум три мяча, так что можно проверить верх. ТБ 2.5 гола идёт у букмекеров за 1.90, а ТБ 3 мяча — за 2.55».

Статистический прогноз: «Чинандега» — «Реал Эстели», ставка на матч чемпионата Никарагуа
Букмекеры переоценивают гостей.
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