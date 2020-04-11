«Халапа» — «Дирьянхен»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 12 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Халапа» — «Дирьянхен».
Ставка: обе забьют — нет за 1.76.
«Мунисипаль» чувствовал себя довольно уверенно, однако в двух минувших турах набрал всего одно очко при крайне приятном календаре. На своём поле уступил средненькой «Чинандеге» (0:1), а затем не смог одолеть аутсайдера чемпионата Никарагуа — «Депортиво Лас-Сабанас» (0:0).
У «Дирьянхена» дела идут чуть веселее: две победы в трёх последних матчах. Проблема одна — игра на выезде упорно не даётся. В трёх предыдущих гостевых поединках удалось набрать всего одно очко, хотя два соперника из трёх находятся вне зоны плей-офф — это «Хувентус» (0:3) и «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1).
Вроде бы у гостей намечаются проблемы, но статистика очных встреч говорит об обратном. Пять предыдущих выездов в Халапу обернулись набранными очками: две уверенные победы (4:2 и 3:0), а также три ничьих. Пожалуй, стоит отталкиваться именно от «Дирьянхена»: соперник ему явно удобен, к тому же «Мунисипаль» нынче не в лучших кондициях.
Как правило, домашние матчи «Мунисипаля» получаются низовыми. Достаточно сказать, что в пяти поединках из семи забивала лишь одна из команд. Потому «обе забьют — нет» за 1.76 выглядит вполне нормально, ведь «Дирьянхен» в последнее время не балует результативностью за пределами родных стен».
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