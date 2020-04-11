Уткин: запретить букмекеров — как запретить проституцию. Она останется и будет незаконной

Известный журналист Василий Уткин выразил мнение, что букмекерский бизнес в России должен оставаться в легальном поле.
«То, на чем строится букмекерский бизнес, — это нормальный выхлоп спорта. Он всегда будет от него неотделим. Если запретите букмекерские конторы, это будет примерно как в тех странах, где запрещают проституцию. Она все равно останется, но будет в незаконном поле, будет бесконтрольной. Будет рассадником заразы, источником рабства людей.
Не сравниваю букмекерство с проституцией. Все, что приносит деньги, должно существовать в законном поле. Букмекеры – это кошелек спорта. Развитие букмекерского бизнеса исторически является и развитием спорта», – сказал Уткин в эфире своего канала на YouTube.
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