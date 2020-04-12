«Минск» — БАТЭ: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Минск» — БАТЭ.



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Белорусы продолжают играть в футбол. В 4-м туре встретятся «Минск» и БАТЭ. Мне их матч комментировать, потому и выбрал этот матч для прогноза. Чемпионат Беларуси максимально непредсказуемый. БАТЭ барахлит и лихорадит на старте, это ни для кого не секрет, все это прекрасно видят. На неделе команда проиграла в Кубке «Славии-Мозырь», причем второй раз подряд — до этого проиграла и в чемпионате (1:2). Проблемы у команды Кирилла Альшевского остаются.



«Минск» — достаточно бодрая и дерзкая команда. Есть определенная закономерность — в последних 6 матчах команды всего один раз обменивались забитыми мячами: в прошлом сезоне «Минск» дома обыграл БАТЭ (3:2). То был другой БАТЭ, а сейчас у команды очень много дисбаланса в игре, несмотря на минимальную победу в матче с «Рухом» в предыдущем туре. Думаю, «Минск» этими проблемами может воспользоваться, как было с минским «Динамо» в дерби, когда «Минск» просто забрасывал мяч за спину защитникам, убегал и забивал, выиграв первым тайм со счетом 3:0.



Думаю, здесь обмен голами должен быть. Мой прогноз на этот матч – обе забьют с коэффициентом 1,77. Если хотите, можете сыграть более авантюрно – обе забьют и тотал больше 2,5».



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