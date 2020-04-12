«Смолевичи» — «Шахтёр» С: прогноз Дмитрия Герчикова на матч Высшей лиги Беларуси

Известный журналист Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: «Шахтёр» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.



«За 180 минут парни Александра Бразевича забили лишь раз, умудряясь не попадать в пустой створ и проводить пассивно почти тайм игры в большинстве (как в матче с «Ислочью»). Задумки и подходы получаются у футболистов неплохими, а вот последний пас и реализация хромают на обе ноги. В матче с фаворитом нужно конвертировать в гол даже полумомент. Однако в этом аспекте хозяева определенно проседают.



Потери у «горняков» пока существенно превосходят приобретения, если говорить об очках. Высока вероятность, что после осечки в матче с «Неманом» неделю назад команду ждут большие перемены. Иначе даже записной аутсайдер пары приноровится к «ромбу» Юрия Вернидуба и для Солигорска ситуация станет аховой — опций и возможностей для атаки у гостей больше. Но сумеют ли они организованно и часто совершать набеги против «смолевичей», умеющих насыщенно и плотно обороняться? Ведь даже чемпион забил парням Бразевича лишь раз.



Отсутствие у «Смолевичей» основного кипера Фильцова упрощает гостям задачу по добыче нужного результата. Но вряд ли он будет получен в разгромном ключе».



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