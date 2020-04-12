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«Динамо-Брест» — «Ислочь»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

«Динамо-Брест» — «Ислочь»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Ислочь».

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Пожалуй, самая интересная пара в четвертом туре чемпионата Белоруссии. «Ислочь» весьма неожиданно проиграла в прошлом туре «Слуцку» (2:3). Брестские динамовцы проиграли «Славии» (1:2), хотя моментов в концовке было достаточно, чтобы сравнять счёт. Затем «Динамо» реабилитировалось в Кубке Белоруссии, показав убедительную игру во встрече с «Шахтёром» из Солигорска (2:0).

Команды недавно встречались в Кубке Белоруссии. Обе встречи завершились вничью — 0:0, и только в серии пенальти «Динамо» оказалось удачливее.

Интересная закономерность во встречах между этими командами. «Ислочь» забивала «Динамо» в шести последних матчах из семи. Не могу сказать, что у Бреста очень надёжная оборона. «Славия» дважды забила динамовцам. «Слуцк» не забил, но моменты были. «Смолевичи» забили брестскому «Динамо». Так что у «Ислочи» с Янсане варианты забить будут.

В прошлом сезоне обе команды друг другу забивали. Выберу вариант «обе забьют» за 1,86».

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