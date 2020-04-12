«Динамо-Брест» — «Ислочь»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Ислочь».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.85.



«Напомню, “Динамо” — действующий чемпион Белоруссии. В прошлом сезоне команда из Бреста аж на пять очков опередила в итоговой турнирной таблице борисовский БАТЭ. “Динамо” начало сезон не слишком удачно, сейчас занимает 10-е место и играет воспоминаниями прошлого чемпионата. В активе брестского коллектива ничья, одно поражение и одна победа.



“Ислочь” по результатам выглядит более уверенно. Команда начала чемпионат с двух минимальных побед (1:0), обыграв “Неман” и “Смолевичи”. Однако затем случился и спад. В матче со “Слуцком” “Ислочь” забила дважды, но пропустила еще больше и проиграла со счетом 2:3.



В этом сезоне соперники встречались дважды в Кубке Белоруссии. В четвертьфинальном противостоянии команды оба раза сыграли вничью (0:0). В серии пенальти дальше прошло “Динамо”. В шести матчах чемпионата из семи соперники забивали синхронно.



Все же, мне кажется, не стоит ждать результативного футбола. В середине недели “Динамо” в кубковом матче обыграло солигорский “Шахтер” (2:0). Думаю, у брестской команды накопилась определённая усталость. Ставлю на низовой исход. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 гола».



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